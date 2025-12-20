『理想郷女子図鑑〜私の結婚生活、とっても幸せです〜』（江坂純：原作、山田シロ彦：漫画）第3回【全9回】本作のレビューを読む恋愛・結婚の悩みから「人生詰んだかも」と思ったとき、突如流れてくる謎のSNS広告。特別価格で販売される商品は、自分の悩みを解決する理想的なアイテムばかり。しかし各アイテムは、使用者の人生を左右する思わぬリスクもはらんでいて――。12月18日に第1巻発売の世にも不思議なマリッジ・ストーリ