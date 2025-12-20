二刀流の快挙だ。レスリングの全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２０日、東京・駒沢体育館）、男子フリースタイル７０キロ級決勝で成國大志（２８＝筒井メディカルグループ）が、冨山悠真（山梨学院大学）を破り優勝。今大会では男子グレコローマン７２キロ級も制しており、同一年の全日本選手権で両スタイルを制したのは、１９７３年の吉田光雄以来５２年ぶりとなった。専大所属だった「吉田光雄」と