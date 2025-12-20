漫画家・ばったんさんに、最新作『ファタールゲーム』についてお話を伺いました。のめり込みたい欲望をくすぐる、途中下車不可能の心理ゲーム「最近、恋愛に近い女性同士の関係性を描いていなかったので、そろそろ…と思い始まった作品です。女性同士の名前が付けられない関係性は、私が漫画を描くうえでの大きなテーマなので、必然的に女性にとってのファム・ファタールになりました」ばったんさんが最新作で描くその関係性とは、