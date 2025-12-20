恋愛アドベンチャーゲームゲーム『テニスの王子様 も〜っと 学園祭の王子様▽-40 and more...』（※▽＝ハートマーク）と『テニスの王子様 ぎゅ〜っと！ ドキドキサバイバル Tie break ▽ game』の新キービジュアルが20日、千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2026』内の『新テニスの王子様』ステージイベントにて公開された。あわせて、『学プリ』に今後追加されるDLC追加王子様第1弾として『新テニスの王子様』か