バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は20日、長崎市ハピネスアリーナなどで13試合が行われ、西地区首位の長崎はSR渋谷に102―70で快勝し、22勝目（2敗）を挙げた。名古屋DはFE名古屋に78―80で競り負け、4敗目（20勝）を喫した。東地区トップの千葉Jは京都を81―52で下して20勝4敗とした。A千葉に96―82で勝った宇都宮と、A東京に59―81で敗れた北海道が、ともに19勝5敗。