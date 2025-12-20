元SKE48でタレントの須田亜香里さんの2026年カレンダー（撮影：熊木 優、税込3300 円、A5卓上カレンダー、講談社）がリリースされました。【写真】溢れ出るオトナの色気須田亜香里さん、7年ぶり写真集2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、握手会ではその神対応ぶりから「握手会の女王」と称された須田さん。カレンダー撮影のロケ地に選んだのはベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと、ノスタルジックな