◆NTTリーグワン2部九州27―40江東（20日、福岡・博多の森陸上競技場）九州（九州電力）が江東とのホーム開幕戦に臨み、痛恨の逆転負けを喫した。九州は前半にFW戦を軸に優位に試合を進め、20―7で折り返した。しかし後半は逆にスクラムなどのセットプレーで押し込まれて防戦に。20―21で追う後半22分に反則の繰り返しでフランカーのラーボニ・ウォーレンボスアヤコが一時退場となると、1人少ない10分間に突き放されて開幕