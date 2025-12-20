たすき掛け着物で連続ノック女子ソフトボール元日本代表監督の宇津木妙子さん(72)が、着物姿で?速射砲ノック?を繰り出す姿がSNSで大きな注目を集めている。投稿したのは元ヤクルトでスポーツライターなどをつとめる青島健太さん。Xで「速射砲ノック」と題し「こんなの初めて笑。ホテルの宴会場で元選手が次々とノックを受ける。しかもノッカーは着物姿」と紹介。旭日小綬章を受章した宇津木さんが、かつての教え子らを相手に