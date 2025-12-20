三次市特産の高級ブドウ「ピオーネ」を使った迎春用のワインが限定販売されています。 広島三次ワイナリーでは、７月下旬から８月に収穫したピオーネを原料にして低温で発酵させた迎春用ワインを２００２年から毎年発売しています。 お正月を彩るような鮮やかなロゼカラーで、季節の家庭料理やおせちなどに合いフルーティーで芳醇な香りのする、やや甘口の飲み口になっているということです