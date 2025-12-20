日本維新の会の吉村代表は自民党との連立政権のあり方について、来年の通常国会では閣僚を出さずに政権運営に加わる閣外協力を継続するとの認識を示しました。現在、日本維新の会は内閣に閣僚を出さない閣外協力のかたちで自民党と連立政権を組んでいます。吉村代表は20日、党の常任幹事会後の会見で閣内協力に発展させる可能性を問われ、「来年の通常国会では連立合意した内容がどうなるか結論が出ると思うので、それまでに何か動