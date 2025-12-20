スリムクラブの内間政成が２０日、霜降り明星の粗品に動画メッセージを送った。相方・真栄田賢のＸアカウントで、粗品に対し「最近大丈夫？心配になって…なんか頑張ってるっていうか、引くに引けないのかなと思って、そこが気になって話したいと思いました。いろいろポリシーはあると思うんだけど、耐えられないときは連絡ください。アドバイスはできないけど、話は聞けるんで。だいたい三茶にいます。連絡待ってます」と神妙