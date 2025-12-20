今月17日、H3ロケット8号機の打ち上げが直前で中止となった原因について、宇宙航空研究開発機構=JAXAなどは、地上の冷却システムにあるガスの手動バルブの操作に問題があったとする調査結果を発表しました。 H3ロケット8号機は、今月17日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、ロケットなどを冷却する設備に異常が検知されたため、直前で中止しました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構と三菱重工業はきょう20日