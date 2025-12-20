今年創部90周年を迎えた鹿児島信用金庫の吹奏楽部がチャリティー演奏会を開きました。 今回は小学生から大学生も一緒におよそ300人で演奏を披露しました。 鹿児島信用金庫吹奏楽部は、1935年に創部した県内企業で唯一の吹奏楽部で、メンバーはおよそ30人です。 1975年からチャリティー演奏会を開いていて、これまでに2700万円以上を県の社会福祉協議会などに寄付しています。 創部90周年の節目の今回は、