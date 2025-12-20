クリスマスを前に商店街を盛り上げようと12月20日高知市で高知大学の学生がイベントを行いました。高知市の和の森sotofficeで行われたクリスマスイベントは商店街を盛り上げようと高知大学地域協働学部の1年生10人が県内の企業などと協力し初めて企画したものです。イベントでは建設現場の廃材などでクリスマスリースを作るワークショップが行われたほか、車のトランク部分を赤や緑の装飾でクリスマス仕様に飾り付けた