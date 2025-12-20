12月18日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」の後編を実施。元アイドルや芸人など女性タレントたちが “ここだけの話”を繰り広げた。今回、突然の結婚発表で世間を驚かせた松村沙友理も出演。結婚発表前の収録で、恋愛について赤裸々に語った。【映像】松村沙友理「いい男おらんくない？」とぶっち