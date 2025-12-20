Soalaが自身初の7大都市ツアー『Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ～Color Sprinkles～』を開催した。本稿では、12月10日に東京・SELENE b2で行われたツアーファイナル公演の模様をレポートする。 （関連：【写真あり】Soala ライブ写真をすべて見る） 思い思いのカラーに染まったペンライトを振り、Soalove（ファンの呼称）の気合は十分。開演定刻になるとペイントがあしらわれたポップな