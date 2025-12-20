あす（21日）岡山市中心部で行われる「山陽女子ロードレース大会」を前に、記者会見と開会式が行われました。 【写真を見る】「山陽女子ロードレース大会」21日の号砲前に開会式ハーフマラソンと10キロにあわせて195人がエントリー【岡山】 今年で44回目を迎える「山陽女子ロードレース大会」。 開会式では桑原功大会会長が「日頃の実力を存分に発揮し岡山路を快走して」