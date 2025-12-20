きょう午前、山形市で住宅など5棟を焼く火災があり、東根市でも住宅1棟が全焼しました。 【写真を見る】山形市で住宅など５棟焼く東根市でも1棟全焼住民は逃げて無事 きょう午前8時40分ごろ、山形市谷柏の住宅から出火し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼しました。 火は隣接する住宅や小屋合わせて4棟に延焼し、このうち小屋1棟が全焼しました。火元の住宅には家族4人がいまし