酒田市でクマの目撃が相次いでいます。けさ、酒田市の幼稚園付近でクマ1頭が目撃され、市や警察で注意を呼びかけています。 【写真を見る】酒田市できょうもクマ出没幼稚園のフェンス曲げる 酒田市によりますと、きょう午前5時15分ごろ、酒田市富士見町三丁目の天真幼稚園付近でクマ1頭が目撃されました。クマはフェンスによじ登ったとみられ、ゆがんでいるのが分かります。 その後、西側の荻島地区でもクマが目撃されました