ロボット製作を通して高等専門学校生らに東京電力福島第1原発の廃炉に興味を持ってもらおうと、福島県楢葉町で20日、第10回廃炉創造ロボコンが開かれた。全国10校16チームとマレーシア工科大とタイ高専（KOSEN―KMITL）の計18チームが出場し、タイ高専が初出場で最優秀賞を獲得した。高線量の原子炉格納容器の内部調査を想定した課題で、参加者は作業現場が見えないついたての奥でロボットを遠隔操作。10分の制限時間内に、配