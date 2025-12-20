犯罪で家族を失った子どもや保護者らが20日、さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）で開かれたアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のクリスマスコンサートに招待された。子どもたちを励まそうと、グループの所属事務所の協力を得て警視庁犯罪被害者支援室が企画した。同室は2015年から遺族らをスポーツ観戦などに招待。ももクロのコンサートも毎年恒例の企画となっている。今年は中学1年から高校3年までの子ども10人