元乃木坂46の齋藤飛鳥が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンから寄せられたさまざまな質問に答えた。【写真】ノースリーブでかわいい…乃木坂46・齋藤飛鳥のグラビアカット齋藤はストーリーズで「今年も一年、お世話になりました。みなさま、ありがとうございます^_^」と感謝をつづり、「年内最後に質問に答えます」として質問を募集。その中で、「野暮ですが恋愛してますか？」という質問が寄せられると