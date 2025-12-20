全日本選手権・男子フリーフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで大島光翔（富士薬品）は139.51点をマーク。合計を212.98点とした。上半身が赤のド派手衣装で大島が舞った。冒頭に4回転ルッツにアタック。大技は転倒したものの、ここから立て直してジャンプを決めていく。最後の3回転ルッツを決めると両手を突き上