ロッテの中森俊介投手が２０日、鈴木昭汰投手とともに中山競馬場で行われた「スペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会」に出席した。中森はこの日のメインレース「ターコイズステークス」で、自身初の馬券購入に挑戦。１０番人気の「ソルトクィーン」を複勝で購入すると、見事３着で５・４倍を的中させた。今回を機に競馬にハマるか問われた右腕だが「僕はあまりしないです…」と控えめに語り、堅実な一面を見せた。