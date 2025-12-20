YouTuberのヒカルが19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。インフルエンサーの進撃のノアと離婚したことを発表した。 【写真】ヒカル&進撃のノアの2ショットもう見られないラブラブショット… ヒカルは動画の冒頭で「僕たち2人から報告があります。ずっと報告をしてばっかりなんですけど、これが最後になるので聞いてください」と切り出し、「まず結論から言うと、離婚しました」と発表した。理由については「言