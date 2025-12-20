◇プロボクシング全日本新人王決定戦（2025年12月20日東京・後楽園ホール）東西両軍の代表による12階級で争われた。スーパーバンタム級は、市原涼（23＝黒潮）が八谷洋平（36＝RK蒲田）を2回2分10秒、鮮やかなKOで下し、四国のジムからは2人目の全日本新人王を獲得した。市原は敢闘賞。MVPはライト級の出畑力太郎（18＝マナベ）、技能賞はフェザー級の謝花海光（M・T）が選ばれた。7戦全勝7KOの戦績は、本物だった。市原は