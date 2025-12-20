MLB・オリオールズは日本時間20日、公式SNSでレイズから先発右腕のシェーン・バズ投手を1対4のトレードで獲得することを発表しました。バズ投手は、今季レイズで31試合に先発し、10勝12敗、防御率4.87を記録。2021年にメジャーデビューし、2023年にはドミージョン手術を受け全休しましたが、ケガを克服し、今季はキャリアで初めて一年間ローテーションを守り、チームに貢献しました。一方、レイズに加入するのは18歳のスレーター・