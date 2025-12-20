春秋航空は、高松〜上海/浦東線を2026年1月6日から運休する。夏スケジュールにはは火・木・土・日曜の週4往復を運航しており、冬スケジュールでは日曜の運航を除く週3往復に減便していた。機材はエアバスA320型機を使用する。同路線は春秋航空のみが運航している。運休期間は3月28日まで。■ダイヤ9C8889上海/浦東（08：45）〜高松（12：00）／火・木・土9C8890高松（13：00）〜上海/浦東（14：30）／火・木・土