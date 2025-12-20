人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）人間関係の整理をしよう。マイナスになる人とは距離を置いてOK。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）厚かましい態度になりがち。自分の都合を優先するのは控えて。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）つま