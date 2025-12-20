ソフトバンクからドラフト１位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手が２０日、インスタグラムを更新。巨人女子チームに所属する妹の秋羽内野手との２ショットを投稿した。ユニホーム姿の妹と並び、「読売ジャイアンツ女子チームの最終戦の試合を観戦してきました。妹と再会できました！」と笑顔。進路にも注目が集まる麟太郎は「兄妹でこれからもお互い野球を頑張ります」と決意を記した。妹の秋羽は兄と同じく