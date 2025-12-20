上映会に集まった地域住民ら＝２０日、川崎市中原区児童養護施設を舞台にした映画「大きな家」の上映会が２０日、川崎市中原区の川崎市総合自治会館で開かれた。集まった地域住民ら約７０人は、虐待や経済的理由などで親と離れて暮らす子どもたちのさまざまな葛藤と成長していく過程を、映画を通じて見つめた。公益財団法人かわさき市民活動センター主催。同法人の青少年健全育成啓発事業の一環で、上映会は今年で２回目。「子