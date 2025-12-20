『今夜コインランドリーで逢いましょう』（藍原るりえ：漫画、ケンノジ：原作/KADOKAWA）第1回【全10回】この記事の画像を見る仕事に追われる毎日を過ごすファミレス社員・成田。ある夜、夕食中に何気なく見ていた動画に映っていたのは、人気アーティスト・夜崎ササだった。その後、洗濯機の故障で訪れたコインランドリーで、どこか見覚えのある女性と出会う。それは、先ほど動画で見ていたササ本人だった――。違う世界に生きる