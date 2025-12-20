『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』（kanco：作画、榊原モンショー：原作/スターツ出版）第2回【全9回】【漫画】『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』を第1回から読む平凡で寂しい人生を若くして終えたものの、寿命1000年とされるエルフ族へ転生した少年・リース。「今世では後悔のないよう本気で生きたい」という想いから、エルフ族の集落では危険とされ