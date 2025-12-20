【グランツーリスモ ワールドシリーズ 2026 ROUND1】 開催日：2026年3月28日 開催地：アラブ首長国連邦・アブダビ ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントは、レースゲーム「グランツーリスモ」の世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」において、2026年シーズンのオープニングイベント（RO