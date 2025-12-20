【モデルプレス＝2025/12/20】俳優の福士蒼汰とTravis Japanの宮近海斗が20日、都内で開催された映画『楓』公開記念舞台挨拶に女優の福原遥、石井杏奈、俳優の宮沢氷魚、監督の行定勲とともに出席。宮近の告白に福士がツッコミを入れる場面があった。【写真】トラジャ宮近の衝撃告白にツッコミ入れた32歳イケメン俳優◆福士蒼汰＆宮近海斗、恋愛観語るこの日は、〇と×の札を使ってテーマについてトーク。宮近は、人に相談するタイ