超濃厚牡蠣白湯ラーメンに“牡蠣乗せ放題”サービスを提供する店が現れた。“牡蠣乗せ放題”という、牡蠣好きにはたまらないサービスの提供を始めたのは、「西中洲 御山」（福岡県福岡市中央区西中洲）。「御山」（東京都新宿区新宿3丁目）のメニュー「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」の専門店として、11月25日にオープンしたばかりの新店だ。「西中洲 御山」の「超濃厚牡蠣白湯ラーメン」（1980円／税込み）は、海のミルクと呼ばれる牡