元「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の北山宏光が、ポニーキャニオンとＴＯＢＥが業務提携して設立した音楽レーベル「ＲＥＤＯＮ」に所属することが２０日、両社より発表された。同社によると、国内外の音楽シーンに、アーティスト表現の可能性を開くことを目的にした新規共同レーベル。北山は来春に新曲をリリースする。【ＴＯＢＥ・滝沢秀明社長コメント全文】「“ＲＥＤ”にはＲｅｓｏｎａｎｃｅ（共鳴／音の響き）・Ｅｘｐｒ