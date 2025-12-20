アナタの推しにだって推しがいる！今回は、幼少期から映画『ハリー・ポッター』シリーズに心奪われていたという南琴奈さんが、憧れの“ホグワーツ魔法魔術学校”へと潜入。聖地巡礼のポイントから、推しへの思いまでたっぷりと語っていただきました♡南琴奈のハリポタ聖地巡礼憧れのホグワーツ魔法魔術学校へ！幼少期から映画『ハリー・ポッター』シリーズに心奪われていたという南さんが、憧れていた魔法ワールドへ。聖地巡