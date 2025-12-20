男子ゴルフの大西魁斗（ＺＯＺＯ）が２０日、都内で行われたアディダスゴルフのトークショーに、女子ゴルフの畑岡奈紗（アビームコンサルティング）とともに出席した。２７歳の大西は昨年の米下部ツアーで初優勝を挙げ、年間ポイントランク２５位で米ツアーに昇格した。今季は２５試合に出場し「去年と比べてカリフォルニアなど行きたいところに行けたので、充実した１年を過ごせた」。ゴルフ以外で学んだことに「料理」を挙げ