オリックス・森友哉捕手が２０日、大阪市内で自身の専属トレーナーが主催する野球教室「第３回夢道場ドリームフェスタ２０２５」に参加した。３年連続のオフの行事だが、今回は大阪桐蔭ＯＢの現役プロ野球選手で実施。同僚の香月一也内野手に加え、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手、ロッテ・藤原恭大外野手、中日・根尾昂投手も加わった。森は「控え室でも桐蔭の話をみんなでしたり。久しぶりにこうやって集まって面白かったです」と