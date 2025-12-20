「日本・釜山慶尚SNSアワード」の授賞式で、記念撮影する受賞者ら＝20日、韓国・釜山（共同）【釜山共同】日本と韓国南東部の釜山、慶尚道地域の魅力をテーマに制作したインスタグラムやユーチューブの投稿を競う「日本・釜山慶尚SNSアワード」の授賞式が20日、釜山で開かれた。今年の日韓国交正常化60周年を記念し、在釜山日本総領事館や愛媛県、企業などが共催した。日韓から計約千作品が寄せられ、北海道や神戸市、釜山市な