巨人の阿部慎之助監督（46）が20日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。「最強の捕手」について思うところを語った。進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から2週にわたった番組の最後に阿部監督が思う「最強の捕手」の条件について聞かれた。すると、阿部監督は「そのゲームを支配できる。もちろん打って守って」とキッパリ。その上で「指示とかも今、あん