台北市で男が刃物で通行人を襲った事件から一夜明け、現場には市民らが相次いで訪れ、犠牲者を悼んで花をたむけました。【映像】通行人を刃物で襲った犯人（実際の様子）きのう午後5時半ごろ、男が地下鉄の台北駅周辺などで、刃物と発煙弾で次々と通行人に襲いかかりました。3人が死亡し、負傷者は11人にのぼっています。献花に訪れた人 子ども連れの母親「社会でこうした重大な事件が起きてしまったことを子供たちに伝え、共