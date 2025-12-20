俳優、タレント、グラビアとして活動する澄田綾乃さんのデジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』（撮影：熊谷 貫、税込2200円、ワニブックス）の配信が始まりました。【写真】透き通るような白肌の澄田綾乃さん同作は「芸妓さんの休日」をテーマに日本の夏、和を表現。浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載です。もちろん「令和最強のメリ