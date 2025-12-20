私はアキ、36歳。都内で夫のジュン（39歳）と2人の子どもと暮らしています。おしゃべり好きで、お酒が大好きな夫ですが、最近は年のせいか酔い潰れることが増えています。夫の体調が心配な私は飲み会の回数を控えてもらいました。でも家で寂しそうにする夫を見ると、少し気の毒でもあります。そこで私も同行することを条件に飲み会への参加を許可。しかし仲間からお酒を勧められるまま飲む夫を見て、私は参加したのが間違いだと思