◆卓球・ノジマTリーグ女子九州0―4トップ名古屋（20日・福岡県太宰府市総合体育館）ホームの九州カリーナ（九州）はエースの申裕斌（シン・ユビン）と金娜英（キム・ナヨン）＝ともに韓国＝が2試合ぶりに合流したが、トップ名古屋に完敗して連勝を逃した。1勝14敗で最下位。次戦は21日に日本ペイントと同体育館で対戦する。九州は中学2年の石田心美（石田卓球N＋）＝福岡県出身＝が出場メンバーとしてベンチ入りしたが、