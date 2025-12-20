◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）女子で通算30回目の出場となる筑紫女学園の1区佐々木玲奈主将（3年）は「8位入賞のラインでつなぎたい」と意気込んだ。◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆3度の優勝を含む過去22度の入賞を誇る伝統校。長く指導に携わった河村邦彦さんから、OGの長尾育子監督が膨大な過去のデータとともに受け継ぐのが集団ジョギングの伝統だ。近年は各自で行うチームも多い中、筑紫女学園は