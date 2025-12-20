子どもたちがカープの選手たちから技術を学ぶ野球教室が20日、広島県安芸郡海田町で開かれました。■遠藤敦志投手「そうそうナイスボールいいじゃん いいじゃん」この野球教室はJA共済連広島が未来を担う子どもたちを育成しようと、毎年県内各地で開いています。今年はカープの堂林選手ら5人を招き、県内の少年野球チームで活動する約90人の子どもたちが打ち方やボールの捕り方などプロの技術を