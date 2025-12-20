県内で20日、島原市と長崎市で事故が相次ぎ1人がケガをしました。 20日午前3時頃島原市弁天町の国道251号で、33歳の男性が軽自動車にはねられました。 男性は病院に搬送されましたが、約4時間半後に死亡が確認されました。 男性は車道で横たわっていたとみられ、警察が事故の原因を調べています。 一方、午後3時40分頃には長崎市岡町の国道206号で車3台がからむ事故がありました。 警察や消防によりますとこの事故で2人がケガ