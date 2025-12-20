2025年も残りわずか。この連載では1月から12月まで毎週の売上げデータを集計・分析してきたが、2025年に最も売れたドライバーは何だったのか？12月の最新ランキングでは1位が『ゼクシオ14』、2位が『G440 MAX』、3位が『ゼクシオ14レディス』という結果に。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【写真】今年人気トップ3モデルの構えた顔を等倍で比較「今年1番売れたのは間違いなくピンです。ピンの中でも特に『G440 MAX